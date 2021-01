Roxana Muñoz se defiende de la millonaria multa por polémico ayuno: "Yo no le he hecho daño a nadie"

La modelo Roxana Muñoz realizó un fuerte descargo, luego que la Seremi de Salud de la Región Metropolitana interpusiera una millonaria multa en su contra por el polémico ayuno de 21 días que dio a conocer en redes sociales.

Tras una denuncia del Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G., la Seremi decidió multarla con 400 UTM (monto que supera los 20 millones de pesos) por “engañar el público” y “poner en riesgo la salud pública” al promover este ayuno en medio de la pandemia del covid-19.

En conversación con Radio Agricultura, Roxana Muñoz se defendió asegurando que “jamás he invitado a nadie, cuando me han preguntado cómo se hace el ayuno, yo nunca he dicho ‘hazlo así’, yo nunca he dicho nada de eso”.

“Yo cuento mi experiencia, como conté hace dos años atrás lo mismo, pero hice 12 días de ayuno, ahora hice uno más prolongado porque la vez anterior no tenía plata para quedarme tantos días en Costa Rica, y ahora lo hice porque ya tenía la experiencia y sé cómo funciona”, agregó.

En esa línea, la modelo sostuvo que "jamás he vendido algo, yo no tengo un negocio de venta de ayuno, no he vendido nada, no he promocionado nada, yo solamente conté mi experiencia para que la gente conociera sobre el ayuno, nada más, y conociera mi experiencia, porque ya lo había hecho antes”.

Y cerró: “Yo solamente cuento mi experiencia como muchos millones de personas cuentan su día a día, cómo viven, cuentan las cosas que hacen, entonces no le veo nada malo a eso, no entiendo qué significa una multa de tanta plata, si además estoy cesante”.