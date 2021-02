Karol Dance respondió las criticas: "Debes llevar una vida tan aburrida, que es mejor meterse en la mía"

Karol Dance volvió a ser tema en las redes sociales, luego de insinuar que un fanático le podría robar el auto cuando le pidió una foto, por lo que se llenó de críticas por sus prejuicios, además de ser calificado de clasista y discriminador.

Por lo mismo salió al paso en su cuenta de Twitter donde compartió una frase atribuida a Salvador Dalí y preguntó a sus detractores "qué haces en mis redes si te caigo mal", para luego asegurar que "debes llevar una vida tan aburrida que es mejor meterse en la mía".

"¿Y tú? ¿Qué haces en mis redes si te caigo mal? ¿Por qué miras mis publicaciones si se supone que no te importo?", preguntó en su mensaje el ex chico Yingo, para luego ironizar dando las "gracias por pasar".

El animador, ahora alejado de la televisión después de las varias funas que ha recibido en su contra, aseguró que "quiera o no, solo hablas de cosas que consideras importantes, pero no te culpo, debes llevar una vida tan aburrida que es mejor meterse con la mía".

En la frase atribuida a Dalí, se lee que "hablen bien o mal, lo importante es que hablen de mí, aunque confieso que me gusta que hablen mal, porque eso significa que las cosas me van muy bien" y luego agrega que "de los mediocres no habla nadie y cuando lo hacen solo dicen maravillas".

Karol Dance mostró su soberbia al responderle a sus críticos: