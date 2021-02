Camila Moreno aclaró su defensa a Cami Gallardo: "Muchas veces me expreso desde el enojo, el hastío y la impotencia"

Tras realizar una fiesta clandestina y ser detenida, Cami Gallardo recibió algunas críticas y otras personas salieron a defenderla, como Camila Moreno. Pero ahora la cantante decidió aclarar sus dichos.

Moreno había señalado que "no gozar, no tocar, no disfrutar, no vivir es parte del nuevo orden mundial", pero este miércoles quiso "ser responsable y aclarar que mi intención no es hacer una apología de fiestas o reuniones sociales".

Ministro Paris y Camila Gallardo: "Si pudiera ayudarnos a educar en sus RR.SS., sería mucho más positivo que la multa" El Ministro de Salud valoró las disculpas de la cantante nacional, tras ser sorprendida en una fiesta clandestina, en su departamento en Las Condes.

"Muchas veces me expreso desde el enojo, el hastío y la impotencia. Eso me llevó al uso equivocado de algunos términos y eso generó malos entendidos", agregó la cantante de "Te quise" y "Millones" por medio de un comunicado en su cuenta de Facebook.

Para Camila Moreno es "cuestionable que los esfuerzos de las autoridades solamente estén puestos en restringir estos eventos, si es que en contraposición, se abren los malls y comercios donde no se cumplen siempre las medidas de fiscalización sanitaria", por lo que "no veo un genuino interés por parte de las autoridades en cuidar y resguardar la seguridad y la salud de todxs".

Finalmente, la artista aseguró que "no hay espacios para el desarrollo de la cultura, uno de los sectores más golpeados por la pandemia, que ha tenido nulo apoyo del Gobierno" y si bien "hablar de esto en medio de la muerte parece un mero ejercicio de frivolidad, creo necesario abrir la conversación sobre la situación de la cultura, un espacio que nos humaniza".

Camila Moreno aclaró su defensa a Cami Gallardo

https://web.facebook.com/camilamorenoficial/posts/10165172609490497