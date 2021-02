"Bienvenidos": Andrés Caniulef asegura que 3 rostros no seguirán en el matinal y en Canal 13 lo desmienten

"Bienvenidos" no tiene descanso. En medio de un período en que ha hecho noticia por sus malos resultados de rating, y los cambios en el equipo, Andrés Caniulef contó en el programa "Me Late Prime" de TV+ que hay tres rostros que ya no seguirán siendo parte del matinal del 13.

Según replica el EnCancha, el periodista aseguró durante el programa de farándula: "Al parecer, tres de los protagonistas de Bienvenidos no seguirían en marzo y, es más, una persona de otro canal estaría a punto de llegar a ese set".

Respecto a los rostros que dejarían el programa conducido por Tonka Tomicic, son "Polo Ramírez, Raquel Argandoña y Amaro Gómez-Pablos no están contemplados, o al menos en el papel no aparecen para el proyecto 2021".

Los cambios anunciados por Caniulef, quien es ex panelista de "Bienvenidos" coincidiría con los usuales movimientos que los programas de la mañana tienen durante marzo.

Eso sí, en EnCancha aseguran que "al interior de Canal 13 señalan que aún no hay cambios confirmados en el matinal y que tal información surgida en el programa de TV+ es falsa".