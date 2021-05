Adriana Barrientos critica a Pamela Díaz por beber en sus lives de Instagram: “Habla tonteras en estado de ebriedad”

Estos últimos días, algunos colegas del mundo de la farándula no le han dado respiro a Pamela Díaz, quien por sus lives de Instagram o programas de su canal de Youtube se ha llevado variadas críticas, ya sea porque desata el enojo de jurados del programa Yo Soy Chile, como Antonio Vodanovic; o porque invitadas a programas de espectáculos, como Adriana Barrientos, en Zona Latina, le dieron duro por beber en sus entrevistas por redes sociales.

En el contexto de los comentarios por el último capítulo del programa “Cuento Corto”, de Jorge Zabaleta y Pancho Saavedra, donde la animadora fue entrevistada, fue que Barrientos le recomendó a Díaz que evitara beber tanto.

“El único consejo que se le puede dar a la Pamela Díaz es que deje el trago, está con un vaso de trago y hablando tonteras en estado de ebriedad”, remarcó la candidata a constituyente por el distrito 13 de la Región Metropolitana.

Sus dichos no pasaron inadvertidos por los conductores del espacio de Zona Latina, principalmente para Vasco Moulian, quien junto a Díaz aprovechó de repasar a Zabaleta y Saavedra. “Estos influencers que son Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta, la Pame, me parece que sí están haciendo los programas en estado de ebriedad. Yo cuando me meto a los lives sí los veo tomando en exceso, por que muchas veces los auspician las mismas marcas de trago, cosa que no me parece. Que tomen con moderación para que no salgan con la lengua traposa”, aseguró.

Las críticas de Barrientos no quedaron ahí, ya que insistió en que “vas a poder ver el vaso lleno y como iba bajando a medida que va hablando. La Pamela se ve súper bonita sobria, pero borracha y peleando no”.