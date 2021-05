Cinco series cortas que puedes ver en apenas un día en Netflix y Amazon Prime Video

Una buena alternativa para todos quienes deseen ver alguna serie, pero que no tienen el suficiente tiempo para ver tantos capítulos o temporadas, son las producciones cortas (al igual que las miniseries).

En Netflix y Amazon Prime Video existen diferentes opciones de series cortas, con una o dos temporadas y sin tantos episodios, las cuales incluso puedes llegar a ver en solamente un día.

Si te interesa ver alguna producción que tenga una duración más breve, te dejamos cinco series cortas aclamadas por la crítica y que podrías ver en unas cuantas horas.

Cinco series cortas que puedes ver en Netflix y Amazon

Fleabag (Amazon)

Fleabag es una ventana hilarante y conmovedora a la mente de una mujer irónica, ingeniosa, sexual, enojada, en duelo, que se arroja a la vida moderna en Londres.

Serie creada, escrita y dirigida por Phoebe Waller-Bridge y que arrasó en los premios, logrando cinco Emmys y tres Globos de Oro. Cuenta con dos temporadas y 12 capítulos en total. Son 302 minutos en total.

Good Omens (Amazon)

Ante el inminente fin del mundo, un quisquilloso ángel y un inmoral demonio muy encariñados con sus vidas en la Tierra forman una inverosímil alianza para detener el apocalipsis.

La producción cuenta con David Tennant, Michael Sheen y la triplemente oscarizada Frances McDormand. La comedia cuenta con tres nominaciones al Emmy, tiene seis capítulos y 328 minutos en total.

The End of the F***ing World (Netflix)

Ella muere por una gran aventura. Él espera una oportunidad para matarla. Difícil encontrar peores compañeros de viaje.

Serie británica de humor en donde dos adolescentes rebeldes se unen en un singular viaje por carretera. Está basada en la novela gráfica de Charles Forsman. La producción ganó dos premios Bafta y cuenta con dos temporadas. Son en total 16 episodios y 317 minutos.

Love, Death & Robots (Netflix)

Seres terroríficos, sorpresas retorcidas y humor negro convergen en esta antología de relatos animados para adultos presentada por Tim Miller y David Fincher.

La serie ganó 5 premios Emmys en 2019 y se espera que el 19 de mayo estrene su segunda temporada. Son 18 capítulos de aproximadamente 15 minutos cada uno.

Bodyguard (Netflix)

Tras ayudar a impedir un atentado terrorista, un veterano de guerra debe proteger a uno de los políticos que impulsó el conflicto en el que combatió.

Richard Madden ganó un Globo de Oro al mejor actor en serie dramática por su rol. Son seis capítulos, sumando un total de 246 minutos. Existen rumores de una segunda temporada.

