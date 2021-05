“El dolor es enorme e infinito”: el desgarrador mensaje de Ingrid Aceitón por el Día de la madre

“Intenté no llorar, pero me fue imposible, lo siento. Pero sentí la necesidad de hacer el video, trate de grabarlo muchas veces y bueno. Solo expresarles un poco de mi y cariño a todos. Espero que mi cariño le llegue a todas las mamis”, ese fue el mensaje con que la exchica reality Ingrid Aceitón acompañó un triste video publicado por el Día de la madre.

En el video, Aceitón, quien sufrió la pérdida de su hija que tenía 30 semanas de gestación en enero de este año, contó lo compleja que ha sido su recuperación.

“He decidido hacer este video simplemente porque me nació. También para felicitar a las mamás que somos mamás, pero que la vida no nos permitió disfrutar a nuestros hijos físicamente”, dijo Aceitón a sus 880 mil seguidores en Instagram.

“Es un dolor horrible pero más que eso, esto es para quizás una mamá con su angelito en el cielo que nadie la ha saludado, porque he escuchado que a la gente le da miedo saludar y no es así, porque nosotras también somos madres, fuimos madres“, agregó Aceitón entre lágrimas.

La exchica reality prosiguió con su video: “Todas nosotras desde el momento en que sabemos que vamos a ser mamá, nos empezamos a cuidar, para que nuestro bebé nazca sanito y de repente te lo arrebatan y no puedes disfrutarlo”.

“No porque se haya ido uno va a dejar de ser mamá o porque no lo tengamos físicamente. No hay solución para todo esto, el dolor es enorme e infinito, lo vamos a llevar hasta la muerte“, dijo.

Ingrid Aceitón y su pareja perdieron a su primera hija, Alice, cuando ella ya tenía 30 semanas, alrededor de siete meses, de gestación.