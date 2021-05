Martín Cárcamo cuenta emocionado que casi pierde a su padre por coronavirus: “Nunca lo había visto así”

En “De tú a tú”, el programa de conversación de Martín Cárcamo en Canal 13, el foco suele estar en el invitado de cada capítulo. Pero en el episodio de este martes hubo un momento distinto.

Esto ocurrió cuando el chef Yann Yvin habló sobre la relación que tenía con su fallecido padre. Pues en ese momento Cárcamo reveló que casi pierde a propio padre debido al coronavirus.

“Para mi el tema del padre es muy importante porque he tenido el placer de disfrutar a mi padre. Mi papá tuvo Covid hace poco, estuvo dos semanas hospitalizado”, contó el conductor de “De tú a tú”.

Luego, Martín Cárcamo agregó: “Yo lo vi muy mal antes de caer hospitalizado y me tocó vivir el proceso con él. Y nunca lo había visto así… yo pensé que se podía ir y he tenido el privilegio que, quizás tú no tuviste, de crecer con mi papá”.