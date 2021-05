Rami Malek: 5 producciones del actor para ver en Netflix y Amazon en el día de su cumpleaños

Este miércoles 12 de mayo cumple 40 años el actor Rami Malek.

El intérprete estadounidense, de origen egipcio, tiene un hermano gemelo llamado Sami, por lo que esta fecha es de doble celebración familiar.

Desde joven que el actor comenzó a aparecer en producciones, teniendo apariciones episódicas en series como 24 y Médium, para luego tener roles más importantes en The War at Home y en la miniserie de HBO The Pacific.

Su debut en el cine llegó de la mano de Una noche en el museo, mientras que su salto a la fama fue con su protagónico en la serie Mr. Robot, por la cual recibió nominaciones al Globo de Oro y ganó un Emmy. Mientras que su estrellato fue gracias a Bohemian Rapsody, donde obtuvo el Oscar por su rol de Freddie Mercury.

Próximamente, será el villano de la nueva película de la saga 007, en Sin tiempo para morir, en la que sería además la última cinta de James Bond con Daniel Craig. También estará en el siguiente filme del director David O’Russell, compartiendo pantalla con nombres como Christian Bale, Robert DeNiro, Anya Taylor-Joy, Margot Robbie y Zoe Saldana.

En el día de su cumpleaños, te dejamos cinco producciones de Rami Malek que puedes disfrutar en Netflix y Amazon Prime Video.

Cinco producciones de Rami Malek en Netflix y Amazon

Buster’s Mal Heart (Netflix)

Un fugitivo trastornado recuerda los misteriosos sucesos, y el vagabundo paranoico, que motivaron su extraña transformación.

Cinta independiente de ciencia ficción, protagonizada por Malek, la cual recibió buenas críticas en Estados Unidos.

Revisa el trailer ACÁ

Mr. Robot (Amazon)

Esta serie es un thriller tecnológico que sigue a Elliott, un joven programador que trabaja ingeniero de ciberseguridad durante el día y como hacker justiciero en las noches.

Producción que lanzó a la fama al actor, ganando un Emmy y siendo nominado a los Globos de Oro.

Revisa el trailer ACÁ

Short Term 12 (Amazon)

Grace, una joven trabajadora en un hogar de crianza temporal, la cual se preocupa de los adolescentes a su cargo, mientras debe enfrentar su propio pasado.

Premiada película independiente en donde Rami Malek interpreta a uno de los trabajadores del lugar. La cinta es protagonizada por Brie Larson, la conocida Capitana Marvel.

Revisa el trailer ACÁ

Larry Crowne (Amazon)

Tras perder su trabajo, Larry decide reinventarse y volver a la universidad. Pero en su clase de oratoria, se enamorará de su profesora.

Película dirigida y protagonizada por Tom Hanks, quien es acompañado de Julia Roberts. Allí, Malek tiene un rol secundario.

Revisa el trailer ACÁ

Crepúsculo, la saga: Amanecer Parte 2 (Netflix)

En el épico capítulo final de la serie, la hija recién nacida de Bella y Edward empuja a la pareja a una confrontación con los Volturi que cambiará sus vidas.

Última película de la saga Crepúsculo, en donde Malek tiene un breve rol como vampiro.

Revisa el trailer ACÁ