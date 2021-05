Fue a comprar zapatillas y terminó golpeada en mall: Yazmín Vásquez relata momento de terror

La exMilf, Yazmín Vásquez, relató que fue golpeada al interior de una tienda del mall Alto Las Condes, cuando sólo compraba zapatillas.

En conversación con Carolina de Moras en el programa online “Beauty Velvet”, Vásquez relató el momento desagradable que vivió hace un par de semanas.

“Le agarré miedo a Santiago, tengo miedo del portonazo, del encerronazo, del mensaje de Whatsapp, que te llamen, que te estafen”, dijo, cuando ser refería que tiene ganas ya de partir a vivir a Villarrica, donde se encuentra toda su familia.

“Fui la semana pasada o antepasada al mall, tenía que comprar un par de zapatillas, estoy en una multitienda conocida en el Alto Las Condes, estaba mi hijo, lo dejo sentadito al lado mío y de repente pasa una niña y me empuja, pasa de nuevo y me vuelve a empujar y en eso quiere volver a pasar y la freno, y le digo: ‘Te pido, por favor, que mantengas la distancia’”, precisó.

Pero las palabras de Yazmín no fueron bien recibidas por la mujer. “’¡Vieja cu…!’ es lo mínimo que me dijo. Pasa y me empuja. Yo igual me calenté y le digo: ‘Oye para, no me toquí’ porque me tendió a pegar y no a empujar y me siguió gritando y me empecé a asustar un poco y dije que siga gritando y cuando se va, alcanzo a dar 4 pasos, iba a pescar al Santi a mi hijo y se acerca una niña y me dice: ‘Perdona que te moleste, pero la niña que te estaba insultando viene de vuelta y dice que te quiere matar’”, relató.

Fue ahí que la mujer le pegó en la cabeza y la tiró contra los colgadores. “Habían dos minas que atinaron a gritar y le dijeron: ‘Ándate de acá, qué te pasa loca’, y la mujer les gritó a ellas también”, contó Vásquez, quien agregó que a los cinco minutos llegó un guardia y “después la jefa de tienda me dice ‘Oye, si quieres sube al cuarto piso a dejar una constancia’”.

Sin embargo, ante el shock y el susto, no hizo ninguna denuncia. “Era tanto el miedo que tenía porque pensé que podría haber sacado un cuchillo”, sentenció.