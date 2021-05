El brutal bullying por su enfermedad que Daniela Nicolás tuvo que responder: “Ojalá quedes postrada luego”

Luego de su participación en el Miss Universo, donde no pudo avanzar a las etapas finales del concurso de belleza, a Daniela Nicolás le llovieron mensajes felicitándola por participar del evento y darle visibilidad a las personas con enfermedades autoinmunes.

Fue en 2015 cuando la actriz y estudiante de periodismo fue diagnosticada con un trastorno autoinmune diferenciado (enfermedad del tejido conectivo indiferenciado), que derivó en una artritis reumatoide, el cual ha padecido desde entonces y que ha visibilizado en todas las plataformas donde participa. Una de ellas la Corporación Ayuda al Niño con Artritis Crónica Juvenil, donde es voluntaria, y ahora en el concurso de Miss Universo, donde aprovechó de hacer pública esta enfermedad.

Sin embargo, y como reveló esta mañana en una de sus historias de Instagram, Nicolás también ha debido lidiar con el acoso y bullying que algunas personas le hacen a diario por su condición física.

El más reciente, el que mostró a sus seguidores de parte de una usuaria que le mandó un duro mensaje. “Tiesa, pareces vieja con artritis. Ojalá te quedes postrada luego rucia Barbie más falsa que beso de suegra”, fue el texto que la actriz quiso compartir para evidenciar lo difícil que ha sido para ella y para todos quienes padecen esta enfermedad.

“Solo quiero mostrarles el nivel de mensajes con los que tengo que lidiar día a día. A mí ya no me afectan, pero no se imaginan a cuántos pacientes les hacen bullying con comentarios como estos y no dimensionan el daño que están haciendo”, agregó, a la vez que pidió mayor comprensión respecto de esta afección.

“Esto es maldad pura. Burlarse de la enfermedad de alguien es lo más bajo que se puede caer. Que no se les olvide que somos personas”, cerró.