Diana Bolocco responde al café Tonka-Neme: ella se juntó con Eduardo Fuentes

Diana Bolocco, la conductora del matinal Mucho Gusto de Mega, respondió esta tarde al café que se tomó su compañero de matinal José Antonio Neme con Tonka Tomicic, el rostro de Bienvenidos de Canal 13. (De hecho, el día sábado Neme y Tomicic volvieron a coincidir en un despacho por las elecciones). Bolocco se juntó y se tomó fotos almorzando con Eduardo Fuentes. Nada menos que el conductor del polémico Mentiras Verdaderas de La Red.

El hecho es que Diana Bolocco y Eduardo Fuentes coincidieron en el programa Alfombra Roja. Como dijo Fuentes en una entrevista, “ese periodo que vivimos en Alfombra Roja fue muy especial. Fue muy agradable, como de irse descubriendo un poco”. Ella dijo ahí: “Cuando empezamos a trabajar juntos yo venía de vacaciones. Nos encontramos en Viña”.

Fuentes dijo que no fue fácil. “El ambiente estaba medio caldeado. Llegué a una pauta y el más alegre estaba de duelo. Todos me miraban raro. La primera impresión fue dónde me vine a meter, pero rápidamente la cosa empezó a agarrar vuelo y eso ayudó a que el programa fuera exitoso esa temporada”.

Fuentes estuvo en el canal 13 en dos periodos: primero entre 2005-2009 y luego en 2013-2016. Precisamente, Bolocco estuvo en el mismo lugar entre 2006 y 2019. En 2007 compartió pantalla con Fuentes en Alfombra Roja.

Ahora, en sus respectivas cuentas de Instagram, ambos dieron cuenta del encuentro. Diana Bolocco escribió: “Te adoro amigo mío! Qué rico volver a verte”. Mientras que Fuentes colocó: “Que gusto verte querida” y a eso Diana respondió: “Se me hizo corto el almuerzo amigo mío”.