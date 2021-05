Neme y Tonka se tomaron un café y se sacaron fotos

Neme y Tonka por fin de conocieron. El conductor de Mucho Gusto (Mega) José Antonio Neme se tomó un café con su colega de Bienvenidos (Canal 13) Tonka Tomicic. El encuentro quedó registraron las cuentas de Instagram de ambos durante la tarde de este viernes 14.

En la de Neme, éste escribió “@tonkatomicicpetric no te mueras nunca!”. Mientras que en la de Tomicic, ésta colocó: “Me encantaste!!! @jananeme”.

Según la recapitulación de Mira Lo Que Hizo, la reunión se empezó a gestar por el interés que Neme manifestó públicamente de conocerla. A Michelle Adam, la meteoróloga, le preguntó “quería preguntar otra cosa, que no tiene nada que ver con el tiempo. Es una pregunta súper espontánea, que me surge. ¿Cómo es la Tonka? Yo no la conozco”.

Neme busca información

Adam le respondió: “Es simpática. Es muy simpática, amorosa, buena compañera”.

Luego le preguntó a Diana Bolocco. “Si tú con eso me quieres preguntar si tenemos una relación, no tenemos una relación de amistad. No nos escribimos por WhatsApp, pero las veces que me tocó compartir, ha sido una relación linda, normal, de buenas compañeras de trabajo, pero no somos amigas”, le dijo.

Tonka usó su cuenta de Twitter para invitar al periodista a tomar un café. La propuesta fue replicada con un tweet de Neme: “No mueras nunca Tonka Tomicic, nada sería lo mismo sin ti”.