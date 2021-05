Cecilia Bolocco a Nacho Gutiérrez: “Me diste bien duro”

Cecilia Bolocco es una mujer con memoria. Este miércoles 19 fue la invitada del programa “Íntimos”, del Canal E!, que está en YouTube. Ahí fue entrevistada por Pamela Díaz e Ignacio Gutiérrez. De la primera, puras alabanzas e iba por ahí mismo con el segundo hasta que deslizó el pasado.

“No sabes la alegría, porque tus comienzos fueron distintos, me diste bien duro, pero bueno“, dijo desatando risas del conductor. “Cuánto me alegro que ahora estás en esta nueva faceta, donde te has volcado a ayudar a los que más lo necesitan”, dijo Cecilia Bolocco en el contacto telemático.

En la ocasión, la exMiss Universo recordó cuando estuvo con su hijo Máximo en Estados Unidos para que lo trataran por el tumor cerebral que le habían detectado en Chile. “Hay que sacarle el drama a la vida, porque hay que encontrar el espacio para sonreír”, recordó la exmiss Universo sobre esa época de su vida.

Gutiérrez fue panelista de SQP y luego de Primer Plano, dos programas que se dedicaban a revelar infidencias de los famosos. Entre estos famosos estaba Cecilia Bolocco. De hecho, Pamela Díaz recordó que ella fue invitada una vez al Viva el lunes cuando uno de los animadores era justamente Cecilia Bolocco.

“Estabas tú, estaba Alvarito y estaba Quique. Y yo estaba como presentándome al concurso Miss Chile y era la polola de… Manolito. Por eso me invitaron. Terminó pésimo eso”, bromeó finalmente Pamela Díaz. A eso Cecilia Boloco añadió: “¿Para qué vamos a recordar esas cosas? Pensemos en el momento presente”.

Más adelante Díaz le preguntó cuándo se iba a casa con su actual pareja. Y Cecilia Bolocco dijo “Pronto”.