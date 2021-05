Javiera Acevedo se convierte en mamá: bienvenido pequeño Kai

A fines del año pasado Javiera Acevedo dio a conocer que estaba embarazada. Y ahora, según reporta Glamorama, familiares del padre de la guagua contaron que la periodista ya es madre a través de redes sociales.

Anteriormente Acevedo había contado que su hijo con el deportista Federico Mekis se llamaría Kai y contó detalles detrás del nombre.

“Se llama Kai… Significa mar, océano, en hawaiano. Y en polinésico me dijeron que significaba comida, como kai-kai. Y ahí una historia de kai-kai”.

La comunicadora profundizó en ese punto. “Y tiene que ver mucho conmigo la comida. Qué heavy el tema de la comida. Porque todo gira en torno a la comida en mi vida. No encuentro la razón de existir si no es con la rica comida a mi alrededor. Vibro con la comida. ‘Javiera, a tomar desayuno, almorzar, a comer’. Y digo ‘ya’. Más me importa la comida que las personas parece…”

El año pasado Javiera Acevedo también contó que había pensado en la posibilidad de ser madre soltera. “Yo quiero tener una guagua, toda mi vida he querido ser mamá. He pensado en ser madre soltera, ser madre moderna, y yo que soy bien tradicional, soy más de familia tradicional, se me ha pasado todo esto por la cabeza. Ya pensé en congelar óvulos, ya sé lo que cuesta”, dijo.

Sobre su relación de pareja, contó: “Cuando se relajaron las medidas del confinamiento conocí al padre de mi hijo por un amigo en común durante esta pandemia. Un día él llegó a mi casa y la conexión fue inmediata. Jamás imaginé conocer a alguien en estas circunstancias, pero siempre me he dejado sorprender por la vida. Este hijo es fruto del amor en pleno caos”.