¿Familia feliz? China Suárez junto sus hijos hacen picnic con hijo mayor de Vicuña

“El hermano mayor más bueno y dulce”. Eso escribió China Suárez en una Story de Instagram que publicó este fin de semana. El texto acompañaba una foto de Magnolia, su hija con Benjamín Vicuña en que la niña salía jugando con Bautista, el hijo mayor de Vicuña y Pampita.

Esto sería algo común en el caso de otros niños, pero no es tan así para los hijos de Benjamín Vicuña. Pues ellos se han criado en una especie de guerra velada entre las dos mujeres con que el actor chileno ha tenido hijos, Carolina Ardohaín y Eugenia Suárez.

Pero esto ha sido distinto en días en que ambas familias han estado recordando la fecha en que Blanca, la fallecida hija de Vicuña y Pampita, habría cumplido 15 años. Porque los ánimos parecen ser otros en estos últimos días.

Es por ello que China Suárez compartió fotos de un picnic del cual fueron parte sus tres hijos -Rufina Cabré, además de Magnolia y Amancio Vicuña- y Bautista, el hijo mayor de Benjamín Vicuña, cuya madre es Pampita. ¡Toda una familia feliz!

Es de esperar que este episodio, tal como las reuniones para conmemorar a la pequeña Blanca –que incluso llevó a que China Suárez compartiera fotos de Vicuña y su ex-, sigan en el tiempo. Porque, lo quieran o no, hay mucha historia en común. Y, finalmente, lo importante es que los padres superen los problemas entre ellos para entregar estabilidad y la mejor relación entre hermanos, sean o no hijos de la misma madre.