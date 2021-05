Roberto Cox se defiende por críticas al reemplazar a Rafael Cavada: “Simplemente cambiar de canal”

Este fin de semana el periodista Roberto Cox tuvo una tarea para nada fácil. Le tocó reemplazar a Rafael Cavada en la edición AM de “CHV Noticias”, espacio que transmiten de manera conjunta los canales Chilevisión y CNN Chile.

El problema es que desde que Cavada está a cargo de ese programa de noticias, puesto al cual llegó el 17 de abril pasado, ha tenido una muy buena recepción en redes sociales y esos seguidores parecen haberse molestado porque fue reemplazado por Cox. Y lo dieron a conocer a través de redes sociales.

Roberto Cox, en tanto, dio a conocer la situación a través de una Story de Instagram, donde mostró uno de los mensajes que recibió. “Esto es lo más suave que me dijeron hoy por Twitter”, aseguró el periodista que se hizo conocido por hacer despachos internacionales.

En la Story publicada por La Cuarta, se podía leer: “Qué paja ver al infumable Roberto Cox en TV, realmente estropea el día. La decadencia más absoluta y rotunda de un rubro cobarde y traicionero en una sola persona, la elocuencia total”.

Respecto a ese tuit, Cox dijo: “Repiten consignas por caricaturas preconcebidas de las cuales no tienen idea… Arman Trending Topics que asumen como verdades absolutas con el afán de difamar y cancelar a quienes supuestamente piensan distinto”.

A pesar de ello, Cox comentó: “No me entristecen ni amedrentan todas las descalificaciones. Pero sí me preocupa que no le cambien las pilas al control remoto para simplemente cambiar de canal”.