Thais Jordao desafía a Marlene de la Fuente: “Llámame o envía a tus abogados”

Thais Jordao, la actual pareja de Iván Núñez, usó Instagram para responderle a Marlene de la Fuente, la exesposa del periodista y conductor del noticiario de TVN. La respuesta de la mujer corresponde ya al tercer capítulo de la disputa pública que tiene con De la Fuente.

El primero fue el fin de semana. Thais Jordao dijo que De la Fuente la había acosado por redes sociales, que se quedarba con el dinero de su ex e incluso que alguna vez lo intentó seducir atendiéndolo en la puerta de la casa vestida con un bikini.

El segundo episodio fue la respuesta que dio el domingo De la Fuente a los periodistas Sergio Rojas y Hugo Valencia en el programa de Instagram Que te lo digo. Ahí la exesposa dijo que iba a tener que demandar a Thais Jordao por las cosas que andaba diciendo, y que eran falsas. Aseguró que incluso Núñez tiene una prohibición de acercarse a ella.

“Es muy grave que esta lola esté hablando cosas… ahora voy a tener que hacerle una demanda a ella”, dijo De la Fuente.

Thais Jordao por Instagram

Y el tercero sería este de Instagram. En sus stories Thais Jordao escribió hoy lo siguiente: “Para que termine esta historia y después de eso no diré nada más, aunque continúen con eso / No le robé a mi esposo y después culpé a otra mujer del final de mi matrimonio / No lo hago y no haré alienación parental / Calumnia y difamación (ella escribió difamacao) / ni acoso cibernético”.

Luego añadió “Hablen lo que quieran de mí, pero no soy criminal (criminosa) / No hablo de bondad frente a las cámaras y detrás de ella hago el infierno más grande / Ahora tienes mi teléfono y si quieres discutir algo, llámame o envía a tus abogados”, concluyó.