Christell muestra su “pancita” y “rollito” para entregar importante mensaje de amor propio

A veces la obsesión por tener un cuerpo perfecto puede ser dañina. Es por ello que han aparecido movimientos como “Body positive” y “Body neutrality”, que buscan bajar la presión por verse escultural. Y Christell Rodríguez acaba de dar un mensaje en redes sociales que van en esta dirección.

Tal como replica AR13, la joven cantante mostró varias stories en que aparece bailando y practicando algunos pasos complejos. Entre esas imágenes, aparece una en que hace referencia su cuerpo. “Y sí, rollito y pancita aún están ahí, pero que… Tenemos una bonita relación y llegará el día que quizás no me acompañen más. Así que ¿para qué odiarlos?”, escribió la estudiante de fonoaudiología.

Hace poco más de un mes Christell hizo una publicación en que escribió: “Hay días en los que las redes sociales me hartan, la superficialidad, la perfección, si buscan eso aquí no lo encontrarán. Es compartir lo bueno, lo malo, lo maravilloso y lo terrible, pero siempre buscando el lado bueno y motivándolos a que disfruten cada minuto de la vida y sus experiencias”.

Luego, la joven agregó: “En un mundo tan superficial hace falta lo real, lo de real valor y faltan personas que te motiven a ser un mejor tú, no por sentirse superior que otros, sólo porque vivimos diariamente en un mundo que nos dice que no podemos, que hay límites cuando en realidad no existen, tú los creas”.

Esta no es la primera vez que la coach de voz se refiere al cuerpo. Ya el año pasado mostró imágenes del cambio que tuvo su rostro tras realizarse una bichetomía.