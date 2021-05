Diputada Maite Orsini encara a reportero de CQC: “¿Creí que soy h.?

La diputada de Revolución Democrática Maite Orsini tuvo un encontrón con Iván Guerrero, en el retorno del programa Caiga Quién Caiga. Fue una edición especial a propósito de las elecciones y la inscripción de primarias y ahí se pudo ver cómo Guerrero fue a entrevistar a Orsini.

El diálogo fue así.

Guerrero: Estamos con la diputada Maite Orsini.

Orsini: Buena onda sí.

Guerrero: ¿Que yo soy buena onda?

Orsini: No. Que me entrevistí buena onda.

Guerrero: Ah, pero siempre en buena onda. ¿Cómo estás viviendo todo esto? Hace no mucho tiempo había títulos que decían ‘Se acaba el Frente Amplio’, etc. ¿Cómo se vive este tremendo triunfo? ¿Cómo ha escalado el Frente Amplio?

Orisini: ¿Cachai que erí pesao?

Guerrero: ¿Por qué?

Orisini: ¿Por qué? ¿Creí que soy hueona?

La referencia de la palabra “escalar” es porque en abril de 2010 Orsini y Carolina Mestrovic estaban escalando al departamento de Mario Velasco. Orsini era parte de Calle 7 y Mestrovic de Yingo. Fueron sorprendidas y detenidas por Carabineros. A este episodio se llama “Las Arañitas VIP”.

Guerrero: ¿Por qué? ¿Pero qué hice yo? Cómo ha subido el Frente Amplio, me refiero.

Orsini: No, no te voy a dar entrevista. Me da lata.

Guerrero: Pero Maite…

Orisini: “No estoy ni ahí hueón. Soy política hace diez años, soy parlamentaria, abogada y me vení a hueviar por la huevá de los 18 años. Me da lata. Pregúntame de mi pega. No me agarrí pa’l hueveo. En buena onda, me da lata. No quiero. Gracias.

Guerrero: Increíble esto. Solamente por una palabra.

Orisini: “Buena onda. Me da lata. No quiero. Gracias”

Guerrero: “Increíble. Solamente por una palabra se acabó todo”.