Teresita Reyes recordó a su fallecido esposo y relató su historia de amor: “Por Dios que se echa de menos”

Teresita Reyes recordó a su fallecido esposo Jorge Giacaman, revelando detalles de la historia de amor entre ambos.

En conversación con Martín Cárcamo en el programa “De Tú a Tú” de Canal 13, la actriz confesó que fue un amor a primera vista.

“Nunca más nos separamos. A los cinco meses yo estaba casada con ese hombre, recién egresada de la escuela”, expresó.

Giacaman falleció hace cinco años, por lo que la intérprete ha debido aprender a vivir con dicho dolor. “Cuesta. Duele menos, uno está más serena, pero por Dios que se echa de menos”, afirmó.

Teresita Reyes afirmó además que no ha tenido pareja desde la muerte de su esposo, señalando que “y no me interesa tampoco”.

Respecto a su historia de amor, la actriz indicó que en el momento que conoció a Giacaman, en una fiesta en el Club Palestino en Viña del Mar, ella estaba pololeando con un médico, con el cual terminó rápidamente.

Tras esto, Jorge la invitó a “Las Brujas”, en donde bailaron “Somos novios” de Armando Manzanero.

“Me acordaba de cómo me latía el corazón, de una manera espantosa. Me pidió pololeo ahí, y a los cinco meses estábamos casados”, relató.

El matrimonio fue en septiembre de 1973, mientras que la noche del 10 de septiembre sus compañeros de la escuela de teatro le hicieron una despedida de soltera, en donde terminó borracha. No alcanzó a dormir, cuando le avisaron del golpe de Estado.

“Fue espantoso. Me acuerdo que Jorge, estaba en la casa de sus papás en San Martín, en el centro. Y yo vivía con mi abuela en Ñuñoa, éramos las dos solitas. Él se cruzó del centro a Ñuñoa…es un tema súper doloroso”, manifestó.

“Gracias a Dios a mi familia no le pasó nada. Mi familia no era política, yo sí, pero nunca fui de partidos, pero bastante más de izquierda obviamente. Dejé de ver a cinco compañeros que estaban en mi despedida de soltera. No supe de ellos, después de muchos años”, confesó la actriz.

Por último, consultada por Martín Cárcamo si su esposo fue el único hombre en su vida, Teresita Reyes respondió que si.

“Me carga decir esto porque nadie me cree, pero sí el primero. Tentaciones hubo, como todo en la vida, y algunas costaron, pero había un matrimonio sólido, el hombre que quería, ¿para qué?”, remató.