Llega HBO Max: lo que deben saber los usuarios de HBO Go y la sorpresa para quienes tienen VTR

Este miércoles en la mañana se llevó a cabo el lanzamiento oficial de HBO Max en la región. En la conferencia, se anunció que la plataforma estará disponible desde el 29 de junio próximos en Latinoamérica y el Caribe, además de entregar datos de precios y contenido de la App que reúne a HBO, Max Originals, Warner Bros, Cartoon Networks y DC.

Pero esto no es lo único importante sobre esta nueva competencia a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y otras. Este es el caso de los actuales usuarios de la App HBO GO. Todos ellos recibirán instrucciones antes del 29 de junio sobre cómo acceder a HBO Max. Esto, porque a través del mismo pago podrán empezar a utilizar esta nueva plataforma. Además, el servicio HBO GO en será descontinuado en la región.

Y hay más, porque quienes tengan suscripción lineal a HBO a través de algunos cableoperadores -que en Chile es el caso de VTR-, tendrán acceso a la nueva plataforma sin tener que pagar extra. Respecto al resto de los cableoperadores, se informó que durante las próximas semanas deberían sumarse algunos otros.

La App estará disponible en smartphones, tabletas, televisores inteligentes, dispositivos de streaming compatibles y en HBOMax.com.

La plataforma reúne contenido original de HBO, Cartoon Network, Warner Bros, Max Originals y DC, entre otros. Esto implica que habrá acceso a series como “Friends”, y su esperado especial, “The Big Bang Theory”, “Gossip Girl”, “Sex and the City”, “The Sopranos”, “Game of Thrones” y su precuela que debutará en 2022. En el caso de los largometrajes, se podrán ver las sagas “Harry Potter”, “El señor de los anillos” y “Matrix”.