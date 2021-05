Diputado Ignacio Urrutia pelea con Eduardo Fuentes y abandona Mentiras Verdaderas

Ignacio Urrutia, diputado del Partido Republicano, tuvo la noche de este miércoles 26 un abrupto paso por el programa Mentiras Verdaderas de La Red. El periodista y conductor del programa, Eduardo Fuentes, lo estaba entrevistando por el proyecto para indultar a quienes detuvieron por manifestaciones durante el estallido social.

El diputado Ignacio Urrutia estaba entonces hablando de su proyecto para indultar a los que cumplen condena por violaciones de los derechos humanos. Habló de los cargos que tienen en su contra. Y cuando Fuentes le quiso preguntar algo, se molestó, le dijo que no le dejaba hablar y después de un intercambio terminó cortando la comunicación.

Esto es lo que pasó:

Eduardo Fuentes: Yo soy el conductor de un programa que hace preguntas.

Ignacio Urrutia: Pero usted me ha interrumpido sin parar.

Fuentes: Si mal no recuerdo, yo soy el conductor de un programa que hace preguntas. Entonces si usted no me deja hacer la pregunta… Es mi pega poh.

Urrutia: Espérese un segundo. Yo cuando invito a una persona a mi casa, soy deferente con él. Usted me invitó a su casa. Así que por lo menos sea deferente conmigo. No sea maleducado.

Fuentes: Ah. ¡Se está victimizando! Pero cómo se va a victimizar si estamos conversando.

Urrutia: No, no me estoy victimizando pues iñol. Si estoy en su casa, no estoy en la mía. Cuando usted venga a mi casa yo lo voy a tratar bien. No se me pasaría ni por la mente tratarlo mal.

Fuentes: Espero. Bueno, yo sólo quiero plantearle una pregunta.

Urrutia: Bueno, ha sido un agrado, ¿ah? Gracias por la invitación.

Fuentes: Pero por qué no me responde la pregunta.

Urrutia: Hasta luego. Que le vaya muy bien.

Eduardo Fuentes: Igual que Carlos Larraín. También va a salir arrancando.

Urrutia: No, yo no arranco, hombre. Yo no arranco por ningún motivo. Me dijeron 5 minutos y ya van 10. Así que hasta luego, que le vaya muy bien.

Fuentes: Salió arrancando. Los valientes soldados salieron arrancando.

Urrutia: Chao, que le vaya bien.