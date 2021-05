¡Ocurrió el milagro! Mr Big sí estará en el regreso de “Sex and the city”

A agradecer, fans de “Sex and the city”: el dios de la televisión ha escuchado sus plegarias. Hoy se anunció una buena noticia y esto es que Mr Big, interpretado por Chris Noth, estará presente en el regreso de “Sex and the city”.

Y esto es una noticia para celebrar. Porque en febrero medios internacionales habían asegurado que ni Noth ni David Eugenberg, quién interpretaba a Steve Brady, el amor de Miranda Hobbes (Cynthia Nixon), serían parte de la nueva historia en torno a la vida de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) y sus amigas del alma.

Medios como Entertainment Weekly confirmaron este miércoles que Noth estará presente en el revival.. Información dada a conocer a través de un comunicado en el que el productor ejecutivo de la serie Michael Patrick King dijo: “Estoy encantado de volver a trabajar con Chris en ‘And Just Like That’. ¿Cómo podríamos hacer un nuevo capítulo de la historia de Sex and the City sin nuestro Mr Big?”

Cabe recordar que Kim Cattrall, la actriz tras Samantha Jones, no volverá a ‘And Just Like That’, producción que tendrá 10 capítulos en su primera temporada y debutará en HBO Max. Sí lo hará Kristin Davies, quien interpreta a otra de las amigas cercanas de Carrie, Charlotte.

Tras la segunda película basada en la popular serie de HBO, cinta que fue estrenada en 2010, Carrie y Big tienen problemas en su vida de casados, pero al final, deciden tratar de que su matrimonio funcione. Ahora se sabrá que ha pasado con la pareja en la última década.