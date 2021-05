Fernanda Urrejola anuncia que contraerá matrimonio con su pareja Francisca Alegría

Fernanda Urrejola anunció que contraerá matrimonio en Estados Unidos con su pareja, la cineasta Francisca Castillo.

La actriz chilena fue la nueva invitada en el programa “De Tú a Tú” de Canal 13, en donde ambas entregaron la noticia.

“Estamos en nuestro mejor momento”, señaló la intérprete, quien contó que fue Alegría quien le pidió matrimonio durante el rodaje de un filme dirigido justamente por ella.

“Le pedí matrimonio durante la película”, afirmó la directora. Por su parte, Urrejola mostró emocionada el anillo, indicando que “vamos a tener que casarnos en Estados Unidos porque en este país no es legal todavía”.

Canal 13

De igual manera, señalaron que decidieron no optar al Acuerdo de Unión Civil en Chile, ya que “no asegura la familia, los niños”, precisó Alegría.

En ese sentido, ambas confirmaron que quieren ser madres en un futuro, bajo inseminación artificial o adopción.

“Nos interesa harto, yo nunca imaginé que iba a tener que sacar la bandera y estar luchando contra algo, pero me parece insólito que en el siglo XXI todavía estemos hablando de estos temas y aclarar ciertas cosas”, concluyó Fernanda Urrejola.

Por su parte Isidora Urrejola, la hermana de la actriz, se unió a la conversación, en donde habló sobre la pareja.

Canal 13

“Es una relación hermosa, demasiado linda, sana y es honesta. Creo que eso me hace coherencia y me encantaría que mi próxima relación de pareja me encantaría que fuera desde ese mismo lugar de coherencia. Yo estoy soltera, paso el dato”, expresó.

Finalmente, Fernanda señaló que “lo que más amo de esta historia es que nunca me había sentido 100% libre de ser quien soy”.