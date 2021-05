Benjamín Vicuña furioso por versión de que tenía covid: “Me tomo mi trabajo muy en serio”

Benjamín Vicuña, el actor radicado en Argentina, negó la tarde de este viernes que se haya presentado a las grabaciones en Telefé con síntomas de covid-19. El actor publicó un mensaje en sus stories de Instagram pocas horas después de que una versión de prensa en Argentina informó que el set donde él trabaja suspendió sus actividades hasta la próxima semana.

“La salud es un tema demasiado sensible como para jugar y especular. No tengo Covid”, dijo el actor. “Estoy bien, tengo mis dos vacunas puestas en Chile, no tengo síntomas. Me hisopo cada 72 horas hace ya más de ocho meses, debido a mis compromisos laborales y me tomo mi trabajo y los protocolos muy en serio”, escribió el actor chileno.

Benjamín Vicuña arremete

“Es irresponsable informar a la rápida, sobre todo entendiendo el duro momento que estamos pasando”, dijo en el mismo mensaje. “Sin duda, la salud es lo primero y por lo mismo estamos todos cuidándonos. Sin embargo, este tipo de noticias afectan a una industria y una sociedad golpeadas”, concluyó.

El mensaje del actor chileno.

Todo esto porque a primera hora de la tarde surgió el rumor. Según informó la periodista Fernanda Iglesias en “Mucha Radio”, Vicuña se presentó con síntomas de coronavirus y expuso a todos los trabajadores de la ficción a la pandemia.

De acuerdo con la reportera, Benjamín Vicuña tenía los mismos síntomas hacía cuatro días. “No entendía por qué no lo dejaban entrar”, añadió sobre la actitud que adoptó el actor chileno actual pareja de China Suárez.