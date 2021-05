Con el 69 en la espalda Naya Fácil revela cuál su equipo favorito

Los influencers suelen dar a conocer detalles de su vida a través de redes sociales. Lo hacen publicando imágenes y videos. Y eso hizo Naya Fácil. Pero la joven entregó información un tanto “sensible”: reveló cuál es su equipo de fútbol favorito.

Para entregar esta información, la mujer mostró en su cuenta oficial de Instagam una particular prenda de vestuario personalizada. Se trata de una camiseta de Colo Colo con su nombre y el número 69 estampado en la espalda.

Como era de esperarse al hablar de temas que desatan pasiones, como la religión y política, esta revelación causó revuelo entre sus seguidores. Es así como Princesa Alba dio su apoyo, pero a otros usuarios no les hizo mucha gracia esta nueva información.

Naya Fácil tiene nada menos que 825 mil seguidores en la popular plataforma. El fin de semana la joven hizo noticia tras ser detenida en una fiesta en Reñaca.

“En estos momentos estamos siendo detenidos. Ni siquiera llegaron con un papel. Estábamos compartiendo cinco minutos”, acusó la influencer.

“Yo me estoy haciendo cualquier copete porque nos vamos todos presos. Voy a ser la que menos va a pasar frío chiquillos, digo altiro porque vamos a estar como seis horas detenidos…”, dijo.

Más adelante asumió sus culpas: “He tenido un día de mier… no sé donde es esto. Estoy aquí por cualquier cosa. Nunca más me vengo así. Podría estar en mi casa. No sé donde estoy. No hay dirección acá, ni hay letrero, nada. Lo único que les digo es que se queden en sus casitas. Yo las he jodido todo este tiempo#.