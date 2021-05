“Ella permitió que no me mataran”: Pancho Saavedra revela desconocida historia en que se salvó de milagro tras ataque

Pancho Saavedra reveló una desconocida historia que lo salvó de un ataque que pudo haber sido fatal.

El periodista fue el último invitado en el programa “De Tú a Tú” de Canal 13, en donde dio a conocer diversos detalles de su vida.

En conversación con Martín Cárcamo, habló sobre su fallecida tía Violeta, asegurando que ella “está conmigo todos los días”.

En ese marco, relató una desconocida historia. “En los momentos del estallido social me fui cerca donde estaban todas las marchas y me fui muy cerquita donde había una gran protesta, pero ya no era una marcha, no había gente reclamando por sus derechos ya había francamente delincuentes”, expresó.

Al respecto, relató que un hombre le lanzó un pedazo de cemento mientras él conducía su camioneta.

“Pasó algo mágico Martín, porque era un bloque de cemento impresionante y tu cachai que en vez de reventarme la ventana el cemento rebotó en el vidrio. Esto rebotó y a la persona le llegó en la cara y quedó aturdida y yo apretó el acelerador y me voy rajado”, afirmó.

Tras esto, señaló que “llegué ese día a mi casa, nadie usa mi camioneta y en un momento baja Koke, mi marido, y me dice ‘oye, ¿con quién andabas en la camioneta? Está pasada a cigarro’. Voy y estaba hediondo a cigarro… mi tía Violeta po”.

Por último, Pancho Saavedra afirmó que está seguro que fue su tía Violeta quien estuvo a su lado cuidándolo.

“Ella me protegió todo el rato, fue mi angelito, ella permitió que esa ventana no explotara, ella permitió que no me mataran. Si ese bloque de cemento me hubiese caído en la cara, me reviente y me mata”, concluyó.