¿Tonka Tomicic? PI entrevista a animadora de matinal que echa del estudio a su entrevistador

PI (Políticamente Incorrecto) presentó la noche de este viernes 28 en su sección “Mentir de Verdad” a una “animadora de matinal de verdad”. Belén Mora la interpretó. Toto Acuña la entrevistó y luchó para que ella no le quitara el control del programa. Fracasó, porque al final lo echaron de su propia entrevista.

La entrevista partió con ella diciendo Bienvenidos y terminó con ella misma comentando que una vez la habían coronado Reina Guachaca. También mencionó que auspicia marcas y el final vino el gesto de echar a su propio entrevistador. Con todo eso recogía muchos gestos de la carrera de Tonka Tomicic. Esta fue Reina Guachaca en 2005 y expulsó del panel a Hermógenes Pérez de Arce en un programa de noviembre de 2019.

La entrevista

Francisco Toto Acuña: Esta noche conversaremos con una animadora de matinal. Pero con una animadora de matinal de verdad. Bienvenida.

Animadora de matinal: Muchas gracias por la invitación y Bienvenidos a todos quienes están mirándonos desde las casas. Es una noche helada. Ya estamos en mediados y fines de mayo. Y vamos con el tiempo para esta semana.

Francisco Toto Acuña: No, no. Chuta. Tengo una pregunta yo. ¿Qué hace una animadora de matinal de verdad?

Animadora de matinal: Bueno, ehhh. Verme bien. Siempre. Hacer campañas publicitarias y hacer todo lo que mi director me diga.

Francisco Toto Acuña: Ya y ¿cómo es eso?

Animadora de matinal: Por ejemplo. Para empatizar con la gente, no sé poh, si va una dirigenta social que se le quemó la casa y va al estudio, yo le pregunto cómo está. Me acerco. Pestañeo lento y todas esas cosas. La abrazo. A veces incluso los toco para sentirme cercana. Me saco un par de fotos y listo. Y la gente cree que efectivamente empaticé. A veces ni me sé los nombres porque se me sale el sono y no sé con quién estoy hablando.

No conoce al equipo

Francisco Toto Acuña: ¿Qué es un sono?

Animadora de matinal: Por aquí me habla mi director. Él me dice todo lo que tengo que hacer. Si tengo que ponerme más coqueta, más cocoroca, más popular. Somos un tremendo equipo.

Francisco Toto Acuña: ¿Y cómo se llama tu director?

Animadora de matinal: No tengo pico idea.

Francisco Toto Acuña: ¿Qué más haces?

Animadora de matinal: Sostén tu pregunta. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con esta exquisita entrevista y después se nos viene el horóscopo. Empezamos con Aries, signo de fuego. A ver la tarotista qué nos dice acerca de este signo.

Francisco Toto Acuña: El programa es mío. No había que mandar a comerciales ahí.

PI en dos partes

La entrevista de PI fue en dos partes. En la segunda parte la entrevistada empezó a hablar. “Y seguimos con esta entrevista muy entretenida conmigo. Vamos con tu pregunta”.

Francisco Toto Acuña: ¿Usted qué más hace?

Animadora de matinal: O sea la verdad es que el asistente de producción del matinal me hace un resumen de las noticias y yo me preparo. Por ejemplo si va a ir alguien muy pobre o muy humilde al estudio, yo me visto más simplona, como para verme más cercana.

Francisco Toto Acuña: ¿Y qué busca usted? ¿Que la gente le crea?

Animadora de matinal: Noooo, me importa un c. la gente. Lo que me importa es que me llamen grandes marcas para hacer campañas publicitarias y que me regalen viajes. Eso. Y ganar más plata.

Francisco Toto Acuña: ¿Y cuando echan a algún compañero de usted, usted lo defiende?

Animadora de matinal: No, no, no. Yo no me meto en h. Me defiendo sola y además que si sacan a un compañero del matinal son más minutos en pantalla para mí.

Se apropia del programa

Ahí quiso ir ella con los signos del zodiaco, pero el entrevistador le recordó que no era su programa. Ella dijo “todos son mis programas. Yo soy la animadora siempre. Que te quede claro”.

Francisco Toto matinal: ¿Usted está consciente de la situación que vive el país?

Animadora de verdad: Algo he visto por las noticias. Algo conozco. Pero la verdad es que yo pertenezco a un sector súper privilegiado de la ciudadanía. Vivimos en barrio todos los animadores como choros, cercanos encachados. A nosotros ni siquiera los afecta la pandemia. Viajamos al Caribe cuando queremos. Lo único que no hacemos es subir fotos a las redes sociales para que la gente se vaya a enojar.

Cambio de actitud

Ahí alguien le dice algo en el oído y pide que le repitan la pregunta. Su respuesta cambia. Y PI pone otra música cuando ella empieza a hablar.

Animadora de matinal: Sí, y me duele lo que está pasando. La verdad es muy frustrante que nuestras autoridades no se hagan cargo de la crisis social que hay. Yo le hago un llamado –cuál es mi cámara, ¿ésa?- yo le hago un llamado… a las autoridades que se pongan los pantalones y defiendan al país. Ya basta de tanta desigualdad. Basta.

Francisco Toto Acuña: Qué linda su chaqueta.

Animadora de matinal: Sí, es Carolina Herrera. Dos millones y medio. No la toque.

Echa al entrevistador de PI

Francisco Toto Acuña: ¿Usted cree que lo hace bien?

Animadora de matinal: Lo hago perfecto. Por eso me invitaste acá. Gano 15 millones de pesos por lo bajo. Además hago campañas publicitarias. Me regalan viajes. La gente me saluda en la calle como si pensaran que a mí me importan. De hecho, lo hecho tan bien que hasta he salido Reina Guachaca. Imagínate.

Y de repente ella se para y dice: “Le voy a pedir que se retire del estudio. Nosotros no podemos aceptar ese tipo de declaraciones. Por favor que se retire del estudio (…) Y nos vamos a la cocina porque ya hace frío y necesitamos algo calientito”.