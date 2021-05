Helhue Sukni confiesa que siempre ha sido infiel: “Me aburro y me enamoro de otro”

La abogada Helhue Sukni se confesó con todo en entrevista con Pamela Díaz, en su canal de YouTube. Aseguró que siempre ha sido infiel y que la han descubierto.

En una hilarante entrevista, donde la abogada no paraba de fumar, Helhue confesó que se ha casado dos veces y que luego de eso ha tenido otras parejas y que ha todas las he engañado, menos a su compañero actual.

“Siempre he sido infiel, fui infiel con el papá de las cabras (sus hijas), con el segundo, con el tercero, con el cuarto…es que me aburro y me enamoro de otro”, reveló.

“La Fiera” le pregunta si la han descubierto, la abogada respondió que sí, “siempre me han pillado, y hay que poner el pecho a las balas no más”, aseguró.

Pero precisó que “lo hago adrede, para que se peguen la cachá y me dejen” (sic), sentenció.