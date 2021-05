Helhue Sukni en picada: dice que la trataron de ladrona en restaurante de Iquique

“Estoy súper choreada porque viene a este restaurant que se llama Chiringuito y las rotas que me atendieron me trataron prácticamente de ladrona”. Así parte el relato de la abogada Helhue Sukni, quien completamente indignada hizo un llamado a no ir a este local de Iquique.

Helhue Sukni explicó que la noche de este jueves conoció a dos mujeres que harían la reserva y que como no se sabía los apellidos, al llegar este viernes el restaurante no pudo dar con la identificación.

“No tenía reserva, en circunstancias de que unas niñas que conocí anoche me dijeron que iban a reservar y como no me sabía el apellido de las niñas no me dejaron entrar y cuando iba entrando a verlas me dijeron que no podía entrar porque podía sustraer alguna especie del local”, explicó.

El final del video es determinante: “Jamás en Iquique vengan a esta inmundicia de Chiringuito”.