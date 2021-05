“Él es un delincuente”: Denuncian a cantante Bayron Fire de feroz agresión

Las cosas se complican nuevamente para Bayron Fire. Porque tras su detención en abril de este año por supuesto robo con violencia, (acusación de la cual habría salido airoso, según cuenta en Instagram) ahora otra denuncia pesa sobre él. En el episodio de este lunes de “Bienvenidos” se habló de las denuncias de vecinos del condominio donde vive el artista, quienes están hartos de los ruidos molestos. Pero esto no es lo más complejo, porque su exrepresentante, identificada como Natalia, asegura que recibió una feroz golpiza de parte de la familia del músico urbano.

La exmanager aseguró que es “súper agresivo, lo funaron en una oportunidad, en diciembre de 2019 por abuso. Yo estaba en el Casino de Viña y me hablaron por Instagram para hacerme parte de esa funa, a lo que no accedí”, dijo según replica TiempoX. La mujer contó que trabajó con él desde marzo a septiembre de 2019.

Tras eso, reveló que Bayron Fire y su familia le dieron una golpiza, amarrándola y desnudándola en un auto. “Son puras señoras de contextura bien grande, me pegaron entre más de 4 personas, adentro del auto, me golpearon, me robaron, y ayudó a desvestirme, mientras él dio al orden que me grabaran mientras me pegaban”, dijo en el matinal. Y aseguró: “Él es un delincuente”.

Al ser consultado, Bayron Fire dijo en el matinal de Canal 13, que su exmanager “Va a cosechar lo que siembra. Al respecto, Amaro Gómez-Pablos le preguntó: “¿Es una amenaza?, ¿a qué te refieres?”.

La respuesta del cantante respondió: “No lo miro como amenaza, sino como respeto hacia las mujeres, no quiero hablar mal de ella. La justicia es la que tiene que hablar por sí sola”. Y agregó: “Ella no trabaja conmigo porque yo no quise seguir trabajando con ella, porque no es una buen manager”.