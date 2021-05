Belén Mora ironiza con una parodia el discurso antivacuna de Cata Vallejos

La declaración de principios de Catalina Vallejos respecto de su postura antivacunas covid-19 de este fin de semana ha sido caldo de cultivo para que varios rostros de televisión critiquen a la exchica Calle 7 por asegurar que no se vacunará contra el coronavirus.

“No, no me voy a vacunar. El porqué es porque casi nunca me vacuno con nada, con ningún tipo de vacuna que salga, ni con la influenza porque siento que puedo defenderme yo misma”, señaló la joven en una de sus historias de Instagram, desatando una oleada de críticas de sus seguidores y otros usuarios de redes sociales, a los que hoy se unieron José Antonio Neme en el Mucho Gusto de Mega y la comediante Belén Mora en su cuenta de IG.

Esta última, muy en su estilo, optó por la ironía para denostar la postura de Vallejos y con unas trenzas en su cabellera caracterizó el discurso hecho el fin de semana por la joven.

“Bueno, con respecto a la pregunta que nadie me ha hecho, de si me voy a vacunar contra el covid, yo sí me voy a vacunar porque si bien soy una persona sana y deportista y todo y según yo, creo que tengo un sistema inmune que me defiende de cualquier virus, no puedo ser tan egoísta para pensar que eso es una razón válida para no vacunarme”, inició la actriz, quien en su imitación explicó que en el caso de no vacunarse “eso significaría que no me importa lo que le pasa al de al lado porque yo igual puedo estar contagiando, entonces recomiendo que se vacunen y en verdad es como, en general, es mi opinión personal y tengo todo el derecho a decirla”.

La afectada, por su parte, salió a defenderse de las críticas en sus redes sociales, donde indicó sentirse “muy afectada” y con “pena” por los dichos en su contra.