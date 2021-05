Neme estalló contra Catalina Vallejos: “pide” a la OMS que la estudie tras dichos antivacunas

La influencer Catalina Vallejos confesó este fin de semana que no se vacunará contra el coronavirus. “Tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus”, dijo. Y ante esto, José Antonio Neme estalló….ya no pudo más.

El periodista de “Mucho Gusto”, sostuvo que “yo quiero hacer un llamado a que no hablen huevadas, perdón. ‘Que mi cuerpo me va a defender solo’… déjense de chambonadas”.

“Yo la llevaría a la CDC para que la estudien a esta chica. Debe ser la única persona en el mundo que tiene la capacidad, no solamente de combatir este virus, sino que todos los otros virus. Ella dice que no se ha vacunado de nada, entonces yo le hago un llamado a los directores de la OMS que contacten a Cata Vallejo, la inviten y lleven a un centro científico y la estudien“.

Las declaraciones de Catalina Vallejo que indignaron a Neme

“No me voy a vacunar, el por qué es porque en realidad casi nunca me vacuno con nada, ni con la influenza ni con nada que salió nuevo, porque siento que puedo defenderme yo misma, mis defensas son muy fuertes, trato de alimentarme bien, como saludable, hago deportes. Soy una persona saludable”, dijo la exCalle 7.

“Entonces para qué me vacunaría y meterme más virus o una vacuna experimental que no sé sabe qué va a pasar a mediano o largo plazo. Cuido mi organismo, me puedo defender, mi organismo está muy fuerte, tengo las defensas fuertes, así que no tengo miedo al virus”, aseguró.