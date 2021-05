“Auspicia la Gotita”: JC Rodríguez y Monserrat Álvarez barrieron contra criticado video de Rodolfo Neira

Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez se refirieron este lunes al criticado video del Dr. Rodolfo Neira, en donde acusa magnetismo en vacunados.

Durante el matinal “Contigo en la mañana” en CHV, los animadores comentaron el registro.

“Ahí está la situación. ¿La hilera era muy larga o no? De gente que se iba a pegar el teléfono y la cuchara y todo. Auspicia la Gotita”, ironizó Rodríguez.

En ese sentido, indicó que “yo no sabía por qué me había quedado pegado en la reja de mi casa en la mañana, me afirmé ahí y no pude salir como en media hora”.

Por su parte, Monserrat Álvarez afirmó que “esto ya se fue al extremo de la teoría conspirativa”.

“Los mismos terraplanistas, los que creen que la Tierra es plana, creen que a uno le implantaron un chip adentro y creo que es súper importante ir despejando eso”, manifestó.

En ese punto, señaló que “la prueba que hizo Neira, es demasiado fácil que por distintas razones, la grasa corporal, la sudoración se queda un ratito pegado el teléfono y ahí después se resbala”.

Posteriormente, Julio César Rodríguez afirmó finalmente que “es muy ochentero esto de que te metan el chip, el monstruo, muy de la Guerra Fría”.