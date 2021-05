La impresionante transformación de la comediante Rebel Wilson

En la trilogía “Notas perfectas”, Rebel Wilson interpreta a Amy, una joven extrovertida que se presenta a sí misma como Fat Amy. Es decir, la gorda Amy. Pero en el caso de que la saga musical tenga una nueva entrega, van a tener que cambiarle el apodo al personaje. Esto, porque la comediante bajó nada menos que 30 kilos.

La australiana acaba de compartir una imagen suya en Instagram donde se puede notar el enorme cambio en su estado físico.

En estos días, la comediante está grabando “Senior Year”, una comedia sobre una mujer que estuvo en estado de coma durante 20 años. Tras despertar, la exestrella del equipo de cheerleaders, debe volver al colegio para terminar su último año.

En el elenco también aparece el actor Justin Hartley, de la popular serie de televisión “This is Us”. La producción será dirigida por Alex Hardcastle, quien grabó algunos episodios de “Grace and Frankie” y “Parks and Recreation”, entre otras series.

Cabe recordar que la misma Rebel Wilson reveló hace cinco años que, al revés de lo que podría pensarse, subió de peso de manera intencional. Todo con la intención de hacerse famosa.

En una entrevista con el periódico británico The Telegraph, la actriz admitió que su carrera despegó cuando decidió subir de peso para caerle mejor al público. Según contó, llegó a esa conclusión al darse cuenta de que una comediante con un estilo similar al de ella y con más sobrepeso era más exitosa.

Pero ya hace un tiempo retomó una vida más saludable y ha hecho noticia por su cambio.