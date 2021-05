“¿Qué chuch* están haciendo?”: Pedro Pascal arruina video de su cuñado José Antonio Raffo con potente chilenismo

Cuando se graban videos en casa, existe la probabilidad de que algún miembro de la familia los termine arruinando. Pero esto es distinto cuando ese miembro de tu familia es una estrella como Pedro Pascal.

Y así lo entendió José Antonio Raffo, quien es pareja de Lux Pascal, hermana del actor de “The Mandalorian”. Porque cuando el músico estaba grabando un video y el actor de Hollywood decidió meterse en medio de todo y lanzar un potente chilenismo. “¿Qué chuch* están haciendo?”

En vez de molestarse, Raffo -quien es vocalista de la banda Témpera- prefirió asumir el estatus de estrella de Pedro Pascal y escribió al compartir del video en Instagram: “Quiso interrumpir mi video y terminó SIENDO mi video! Qué chucha estaba haciendo, en todo caso?”

Pascal está en Chile de vacaciones tras grabar un comercial para una marca de vino local. En entrevista promocional para la campaña, el actor contó: “Tendría una fantasía de hacer algo con mi hermana Luz acá en Chile. Algo de teatro, algo de cine. Algo así. No sé quién será el director. Posiblemente yo”.

Además, habló sobre sus recuerdos de Chile de cuando era niño. “Estar en Quintero, en la playa de los enamorados. En Cachagua, en los 80. Un caballo me tiró y me quebré la muñeca. Mi papá no me creyó y me puso una caja o algo así. Te tienes que caer de cabeza para que te ponga atención”, dijo.

Respecto al fervor de sus fans locales, comentó: “Me gusta mucho, que sigan queriéndome”.