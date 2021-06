El “King” se enojó: Arturo Vidal publica desafiantes mensajes en redes

Arturo Vidal está en el ojo del huracán. Este lunes el jugador dio positivo por coronavirus y eso lo dejará fuera del próximo partido de La Roja. Además, durante este martes la subsecretaria de salud, Paula Daza, informó que el deportista podría enfrentar un sumario sanitario si se confirma que vulneró la burbuja sanitaria. La misma medida que le permitió no estar 5 días en un hotel sanitario, como hacen las demás personas que llegan desde el extranjero.

Pero a pesar de su baja en la selección y los potenciales problemas que enfrenta con la autoridad, Vidal no ha intentado poner paños fríos a la situación. De hecho, sólo se ha referido al tema, publicando algunos desafiantes mensajes en redes sociales.

Porque el jugador del Inter de Milán usó su cuenta oficial de Instagram para subir decenas de stories de seguidores que le desean una pronta recuperación. Y también para dar a conocer imágenes acompañadas de música y letras de canciones como “Envidioso” de Ozuna y Ovidiu Cernăuțeanu -donde aparece un avatar con sus características físicas haciendo callar-, “Bandoleros” de Tego Calderón y “Mírenme ahora” de Myke Towers.

Estos son los extractos que destacó Arturo Vidal en sus publicaciones.

“Envidioso” Ozuna y Ovidiu Cernăuțeanu

“El envidioso quiere verme mal, jajaja

Tranquilo’, chorro ‘e cabrone’

De ninguno me vo’a dejar

Cuando llego a la disco pido ciеn botella’

Doscienta’ mujerе’ que andan en la de ella

Los mío’ brillando, más que una estrella

No miren pa’l la’o, porque si no te estrella’, -ella'”

“Bandoleros” de Tego Calderón

“Y yo aquí pichando aguantando

Callando si nadie es perfecto de qué me están juzgando

Y hace con mi vida lo que cualquiera puede

Vivir como quiere, tener sus placeres, mi gente

Yo no distinto a ustedes

Y hoy en día soy cantante porque ustedes quieren”

“Mírenme ahora” – Myke Towers

“Saben que tienen que hablar de mí o si no no son relevante’

Ya mismo le’ paso por el la’o otra ve’, por eso e’ que ustede’ van a ‘lante

Los trabajo’ nunca los vendí, pero conozco a to’ los maleante’

Cuida’o cuando me vea’, puede que te dejen ciego lo’ diamante’

Mírenme ahora”

Cabe recordar que desde que comenzó la pandemia 29.344 personas han fallecido en Chile por esta causa. Además, gran parte del país ha enfrentado aumento en los contagios en las últimas semanas. Con respecto a la ocupación de camas en clínicas y hospitales, se ha dejado de lado cirugías electivas para poder atender a quienes están más graves con coronavirus.