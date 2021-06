Daniela Nicolás contó las extrañas horas que vivió antes que partiera el Miss Universo

Daniela Nicolás analizó su participación en el Miss Universo, que se efectuó el mes pasado en Miami. La actriz dijo que ella sintió que sus posibilidades iban disminuyendo con el paso de los días, pero por cosas ajenas a la competencia. Antes ya había dicho que le habían roto el vestido.

Según dijo a Velvet el Desayuno de Revista Velvet, Nicolás dijo que “sentí que no iba a quedar el día anterior al certamen. Había personas que estaban dentro de producción, que hacían rankings, que siempre me tenían dentro de las cinco o diez finalistas. De un día para otro me sacan hasta del top 21. Algo que era muy raro y eso claramente era porque tenían información”, le dijo a Cristián de la Fuente.

La actriz añadió que “el día de la final llamo a mi hermana, porque teníamos que estudiar ciertos tópicos, por si quedábamos en el top cinco. Antes de cortar como tres horas antes de la final, le digo ‘Fran, yo creo que es súper difícil que clasifique’”. Ella le dijo “dile a los papás para que no se hagan expectativas”.

Y así fue. Daniela Nicolás dijo en cuanto al jurado que “no sé bien qué criterios tienen. Lo que muchos pensábamos sobre esos criterios no eran así. Entonces, creo que hay que tener ojo para el próximo Miss Universo. Ver bien qué es lo que quieren y qué realmente están evaluando, para mandar una candidata que pueda clasificar”, explicó.