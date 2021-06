“Déjalo que goce”: la particular respuesta de la novia de Arturo Vidal por supuesta infidelidad

Arturo Vidal nuevamente se convirtió en Trending Topic. Esta vez es porque el futbolista es contacto estrecho de alguien con coronavirus. Además, finalmente dio positivo en su examen PCR.

Pero el asunto no quedó en eso, sino que se ha analizado sus pasos desde su llegada a Chile la semana pasada.

Es así como también se comenzó a hablar de una supuesta infidelidad. Pues el futbolista del Inter está en una relación con Sonia Isaza, pero se filtró información de una reunión de Vidal con una joven que no era exactamente la influencer colombiana.

Es por ello que una usuaria de Instagram le consultó del tema a Isaza, consiguiendo una particular respuesta. “Linda, déjalo que goce!! Pa eso está rico delicioso! Quién te dijo a ti que un hombre es para una sola mujer? Muy ilusa usted si piensa que so novio marido esposo o mozo es solo para usted. Jajajajajajajaja Ilusa”.

Si bien por el momento no se han referido al tema, no es menor el hecho de que Sonia Isaza y Arturo Vidal ya no se siguen en redes sociales. Por lo tanto se podría pensar que existe un importante quiebre entre ellos tras este impasse.

Respecto al diagnóstico, , dijo Vidal dijo al enterarse: “Quiero contarles que lamentablemente fui contacto estrecho de un covid positivo. Al enterarme de esto inmediatamente avisé al área médica de la Selección y me realizó los exámenes correspondientes, que resultaron todos negativos”.

Y agregó: ” “esta vez no podré estar en la cancha, pero apoyaré a mis compañeros con toda mi fuerza. Voy a recuperarme pronto para vestir nuevamente la Roja de Todos. Agradezco a todos los profesionales de la salud que no están cuidando a todos los chilenos que estamos luchando contra esta terrible pandemia. Y les pido por favor, el que pueda vacunarse que lo haga.”