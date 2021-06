El peor año de Viñuela: “Si no hubiera tenido hijos probablemente no estaría sentado conversando. Me cuestioné la vida”

En “De tú a tú”, Martín Cárcamo conversó con José Miguel Viñuela, quien entre muchos temas, se refirió a la estafa que sufrió en manos de Alberto Chang.

En abril del 2016 perdió todo: “Perdí la liquidez de años de trabajo. Ahí comí caca. Tenía a Diego de dos meses. Para no estresar a Constanza, me levantaba temprano diciendo que tenía una reunión de pega, y salía a caminar cerca del departamento dónde vivíamos. A llorar. Lloraba, lloraba. Trataba de llorar y después volvía a la casa, porque no quería que me vieran pal gato”.

Chang llamó a José Miguel después de que se quedó sin contrato en la televisión y nadie lo llamara.

“Aposté al interés. Era un interés mejor que el que da el Banco, pero tampoco era una locura”. A Chang lo vio dos veces, pero él se relacionaba con Nicole Soumastre quien manejaba todo el imperio de Chang. “Es un ladrón que no ha sido juzgado en su país (…) y el Gobierno nunca ha hecho nada”. Hasta ahora, ha podido recuperar un 10% del dinero perdido.

“Pensé dos cosas súper heavy. Uno, si no hubiera tenido hijos probablemente no estaría sentado conversando. No estaría. Me cuestioné la vida. No soy capaz de levantarme y trabajar 20 años más para esto. Capaz que me hubiera pegado un tiro. Y gracias a Dios, todo es por algo. Tenía a mi hijo y hoy tengo tres más. Y tengo algo que ese hu*on no va a tener en su vida: amor. Y dos, uno siente una rabia tan grande que si lo hubiese tenido al frente y tener la posibilidad de hacerle cualquier cosa, se lo hubiera hecho, siendo bien honesto”.