“Ya está viejito”: Cata Pulido sin filtro contra Arturo Vidal

No paran las críticas contra Arturo Vidal. Esto, por su supuesto incumplimiento de las medidas sanitarias en su llegada a Chile la semana pasada. Momento en que el futbolista no sólo se habría paseado por distintos sectores de Santiago, sino que podría haber contagiado a las personas con quienes se reunió, pues dio positivo al coronavirus. Ahora, Cata Pulido habló al respecto.

La actriz comentó sobre el tema en el programa de YouTube que tiene junto a Patricia Maldonado. Y lo hizo sin filtro, según replica TiempoX. “Tú decías Paty Maldonado que es un cabro, pero yo creo que ya está viejito y ha pasado varios años de éxito para que siga pegado. Me da lo mismo que se reviente, carretee, le gusten las minas, me importa poco. Pero desgraciadamente cuando involucras antes de un partido a otras personas, tienes que ser profesional”.

Pulido no se quedó en eso. De hecho, agregó: “Cuando estás en la pega, debes serlo, seas lo que seas, si eres futbolistas tienes que estar tiqui taca para jugar a la pelota. Me importa 50 rábanos si al caballero le gusta el carrete, si se quiere gastar la plata en lo que quiera”.

La actriz también aprovechó de repasar distintas problemas igual de público que el futbolista del Inter de Milán, como cuando chocó su lujoso Ferrari. “El caballero tiene una cueva del porte de un buque, Arturo Vidal tiene que prenderle una vela a todos sus angelitos, pero ahora lo peligroso es que es Covid positivo, y estuvo con mucha gente que es del plantel”, dijo.

“Hemos dejado de asistir a funerales, compromisos familiares y él no es capaz de no salir a carretear, ¿me estai huev…? Uno tiene que ser maduro, que cuide la pega, y si no le importa la selección, entonces no juegues”, cerró Cata Pulido.