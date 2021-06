Cata Vallejos hace mea culpa tras polémicas opiniones sobre el coronavirus: “Me equivoqué y cometí un error”

Tras vivir días complejos, en que incluso le desearon la muerte, Cata Vallejos ofreció disculpas por sus controvertidas declaraciones respecto al coronavirus. La exparticipante de “Calle 7” había asegurado en Instagram que no se vacunaría contra el Covid-19. Según la influencer, consideraba que no era necesario inocularse debido a que tiene buenas defensas, un estilo de vida sano y porque ya sufrió de coronavirus.

La joven chilena radicada en Perú generó una ola de críticas

La joven chilena radicada en Perú generó una ola de críticas casi al instante. Se trató de quejas de parte de sus seguidores, otros personajes conocidos e incluso de parte de de las autoridades sanitarias.

La joven subió durante la tarde de este miércoles una serie de stories en las que se refirió al tema. Ahí la modelo explicó que estuvo alejada de redes sociales durante unos días pues estuvo reflexionando. Y esto hizo que cambiara de opinión frente a su postura inicial.

“Volví a ver los videos y hago un mea culpa: me equivoqué. Me equivoqué y cometí un error de afirmar que solo con mis defensas y que me alimento bien puedo combatir cualquier enfermedad siendo que nadie tiene la vida asegurada”, dijo Cata Vallejos, según replica TiempoX.

La influencer aclaró que su afirmación sobre los anticuerpos naturales era errónea. También dijo que era importante vacunarse para prevenir más enfermedades en el país.

La joven continuó. “También me equivoqué en decir que es lo mismo tener anticuerpos a causa del Covid que tener los anticuerpos proporcionados por la vacuna. Y la realidad es que hay tanta información de un lado y del otro que me cuestioné”, dijo.

Vallejos también admitió que cercanos suyos no han sufrido la enfermedad y que quizás esto había influenciado su visión al respecto.

“Sé que soy una persona con influencia por la gran cantidad de personas que me siguen en este medio y sé también que por eso tengo una gran responsabilidad. Soy una mujer que comete errores y estoy aquí asumiéndolos. Sé que hay gente que no lo ha pasado bien y debe ser terrible perder a un ser querido y quiero pedir disculpas si pasé a llevar a alguien”, dijo.