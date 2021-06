Chascas Valenzuela sobre el matrimonio igualitario: “Sería un gran giro de guión que Piñera lo apruebe”

El escritor y guionista José Ignacio Valenzuela, más conocido como Chascas Valenzuela, tiene un gran problema. No puede venir a Chile con su hija Leonora, pues en el país no se reconoce su matrimonio Anthony Ortega. Eso implica que podría tener problemas legales porque la pequeña tiene dos papás y no cumpliría el requisito de contar con el permiso de la madre. El creador del hit de Netflix “¿Quién mató a Sara?” sobre el tema en muchas oportunidades. Y volvió a hacerlo tras el anuncio de Piñera.

Fue en conversación con Eduardo Fuentes en el programa “Mentiras Verdaderas” de La Red que el guionista habló en el anuncio que fue parte de la última Cuenta pública de este Gobierno.

“Me rehuso a que el tema del matrimonio igualitario se reduzca a temas valóricos. No tiene nada que ver con la moral, estos son derechos civiles”, dijo, según replica ADN. Luego, Valenzuela recordó que “se supone que están los votos para el matrimonio igualitario, tanto en la Cámara Baja como en la Cámara Alta (Senado) desde hace tres años, desde que asumió este Congreso. Lo que faltaba era esto, que el Ejecutivo lo pusiera en tabla y además le pusiera urgencia. Vamos a ver”.

Crítico de Piñera

El guionista aún no se muestra seguro de lo que ocurra finalmente. “Me cuesta mucho creer en alguien que no cumple promesas, por lógica. No sólo aplica al Presidente, sino también a cualquier ser humano que lleva un historial de especulaciones, de desfalcos, de decir una cosa y hacer otra, de letras chicas”, dijo Chascas Valenzuela.

Si bien fue crítico sobre lo tardío del anuncio, ve el lado positivo. “Me parece maravilloso. Es una deuda enorme que se tiene con un sector de la población chilena, a la que se ha tratado como un ciudadano de tercera categoría por mucho tiempo. Y no sólo tiene que ver con eso también, sino con que nuestros vecinos tienen matrimonio igualitario”.

“Por lo tanto, cuando pasas de un país que tiene matrimonio igualitario y cruzas una frontera y aterrizas en un país en el que no, es como que retrocedieras dos siglos, con todas las complicaciones legales que eso acarrea. Es absolutamente inconcebible que Chile no esté al día con eso”, dijo. Y luego agregó: “Sería un gran giro de guión que Piñera apruebe el matrimonio igualitario”.