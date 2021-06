Amparo Noguera sobre la maternidad: “Nunca me propuse no ser mamá”

Amparo Noguera fue la última invitada en el programa “De Tú a Tú”, en donde se refirió a diversos aspectos de su vida.

En el espacio de Canal 13, la actriz habló con Martín Cárcamo sobre las razones detrás de su decisión de no ser madre.

“La pregunta ¿cuándo vas a ser madre? ¿Cuándo vas a tener hijos? Después la pregunta cambió porque ven el carnet y dicen ‘no le preguntes porque ya no”, expresó.

La intérprete, que mantiene una relación amorosa hace 15 años con el actor Marcelo Alonso, señaló al respecto que “nunca dije que no iba ser mamá, no fui no más. Yo nunca me propuse no ser mamá. No es una decisión. Yo sencillamente no lo hacía”.

“Estuvimos varias veces sentados en consultas de óvulos donados, de miles de cosas. Fuimos (…) Después llegaba el día del tratamiento y no me lo hacía”, indicó.

“Siento que nos contamos un cuento porque hay una presión súper fuerte de tener que ser padres y finalmente ninguno de los dos hemos sido capaces. Creo que es miedo de combinar la vida que yo tengo y que me interesa y que para mí es muy importante, con un hijo. Yo no hubiera podido hacer esa división”, afirmó.

Consultada sobre si es que le hace falta haber vivido la maternidad, la actriz manifestó que “siempre hay una pregunta de cómo sería esa cara de ese hijo o esa hija. Cómo sería”.

En ese punto, señaló que “mi familia, sobre todo por mi hermana Piedad, la mayor, tiene tres niñitas, que son mis sobrinas, desde que son muy pequeñas han sido prácticamente hijas mías, junto con Piedad. Hemos sido dos madres”.

“Probablemente, si ellas no estuvieran, sí me habría dolido más, de todas maneras”, concluyó Amparo Noguera.