Joche Bibbó contó detalles del violento portonazo que sufrió a la salida de CHV: “Me dijeron bájate o te mato”

Un detallado y escalofriante relato entregó anoche el argentino Joche Bibbó, quien en el programa Zona de Estrellas detalló el portonazo que sufrió la noche del martes a la salida de Chilevisión.

Aún impactado por la encerrona de la que fue víctima por parte de cuatro asaltantes, el panelista del espacio de Zona Latina aseguró que “creo que no me voy a olvidar más este día”, donde perdió su automóvil -que encontró posteriormente todo chocado-, pero no resultó con ningún tipo de lesión física.

“Levanté la cabeza y veo la trompa de un BMW azul, un 320, no me lo voy a olvidar jamás”, arrancó su relato el chico reality, quien quedó sorprendido por el nivel de violencia de los jóvenes que lo asaltaron.

“Se bajaron cuatro chicos, dos armados, obviamente apuntándome con las pistolas: ‘sino te bajás te mato, me dijeron bájate o te mato’ y me apuntaban. Obviamente cuando vi la pistola (…) ya me había pasado otra vez cosas medio parecidas, pero no habían sido de esta gravedad”, aclaró.

Lo más impactante, según el argentino, aparte de la violencia del asalto, fue verlos armados.

“Obviamente cuando vi la pistola me paralicé, me bajé del auto, hice dos pasitos para atrás, levanté las manos y les dije ‘llévense todo, llévense todo’ y se me acercan dos y me empiezan a chequear, me empiezan a meter las manos por todos lados, uno que me tironea y se ponía nervioso y me decía ‘dame el reloj, dame el reloj’ y yo le decía ‘no es un reloj’ que es esta pulsera de cuero. No me robaron nada, porque yo no soy una persona que ande con ‘bling bling’ y esas cosas. Tenía puesta una cadenita muy finita en el cuello y nada de plata, que el que me la robó me acuerdo era alto como este vaso, era un niño, era un nene”, cerró.