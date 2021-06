Julio César cayó como Moe Szyslak: “Este es el chistosito de siempre”

Julio César Rodríguez se enfrentó este viernes 4, en Contigo en la Mañana, a un inesperado chascarro. Fue algo casi como las llamadas que le hacía Bart Simpson a Moe Szyslak, el cantinero, preguntando por nombres de personas que al decirlos en el orden correcto parecían un chiste.

Al conductor del matinal de Chilevisión le pasó cuando estaba leyendo las preguntas de los televidentes por el pase de movililidad. Justo hoy, el día del Copihue de Oro. Las consultas se las estaba transmitiendo a la teniente de Carabineros Nicole Barrera. Ella era la encargada de la institución de abordar este tipo de dudas.

Julio César estaba en eso cuando él mismo se dio cuenta de que fue víctima de una treta. Primero leyó “Se requiere de algún papel si no quiero salir de la casa”. Segundos después dijo que “este es el chistosito de siempre” y “la verdad me embarró”. Eso hasta que encontró una pregunta más útil.

Así evolucionó el diálogo:

JC: Nicole, me pregunta un televidente, ‘si hoy hago un viaje interregional de fase 2 a fase 2, pero me devuelvo el domingo cuando mi comuna retrocedió a fase 1, ¿cómo me puedo devolver? ¿Con la pura personalidad o hay que sacar un pase extra?’. El chileno es así. Trae la perso también.

Teniente Barrera: Existe en comisaría virtual un permiso que se llama de retorno a residencia habitual. Este permiso va a permitir regresar a sus casas. Con la salvedad de que este permiso se solicita una sola vez durante la pandemia.

JC: ¿Entonces qué pasa si ya lo pidió en enero de este año?

Teniente Barrera: Va a tener que presentarse en una comisaría y decir que ya solicitó este permiso y que en la página, al intentar solicitarlo, le va a aparecer que ya no se encuentra habilitado para esa persona. Por ende, va a tener que ir a la comisaría y manifestar que su comuna ya regresó a cuarentena.

JC: Está compleja la situación, pero no debieran bloquearlo en la comisaría si va y explica en la situación. Porque en el fondo está volviendo a la casa.

Teniente Barrera: Exactamente. No va a haber inconveniente si él manifiesta su situación. El personal de Carabineros en ningún momento va a solicitar el rechazo a algún permiso. Mientras sepa explicar su situación va a poder obtener el permiso.

JC: Se requiere de algún papel si no quiero salir de la casa… dice acá un televidente. Bueno, este es el chistosito de siempre. La verdad es que si no quiere salir de la casa no tiene nada que pedir; la verdad es que acá me embarró… voy… ésta es buena. No porque… de verdad estoy tratando… ‘Voy a salir. Estoy en fase 2. Requiero movilizarme por un tema de salud a una comuna en fase 1, por una hora médica que pedí hace mucho tiempo. Me la dieron para el sábado. ¿Me sirve el pase para la salud de seis horas o hay que sacar un pase nuevo?”.