Yonaguni: ¿Dónde queda el lugar que menciona Bad Bunny en su última canción?

Hace una semana Bad Bunny nos sorprendía con nueva música, estrenando “100 millones”, pero no se quedó ahí y, aunque había adelantado que se venían un lanzamiento esta semana, no esperábamos que llegara tan rápido una canción que no sabíamos que necesitábamos: Yonaguni.

El video en Youtube, a 13 horas de su estreno, ya tiene más de seis millones de visitas y se ubica en el número 1 de las tendencias. La canción es producida por Tainy y Smash David.

“Aunque sé que no debo, ey

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está’, que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego, oh” Bad Bunny en Yonaguni

Pero, ¿Dónde queda Yonaguni

Yonaguni es una isla pequeña en Japón que queda al oriente de Taiwán, en un grupo de islas llamadas Ryukyu que tiene menos de 2 mil habitantes.

El lugar tiene sus particularidades, como que hablan su propio idioma y lo más importante: es conocida como “la Atlantis de Japón”, ya que se encontró una escultura perfectamente tallada de 50 metros de largo y 20 metros de ancho, en el fondo del mar, que tiene una forma piramidal y pasadizos. El hallazgo tiene más de 10 mil años de antigüedad.

Otra de las particularidades de la canción Yonaguni es que al final Bad Bunny canta en japonés dos veces la siguiente frase: “Quiero tener sexo hoy, pero solo contigo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?”. También hace referencia Itachi, un personaje del famoso animé Naruto.

La letra

[Intro]

Yeah-yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah-yeah-yeah-yeah

Yeah-yeah-yeah-eh, yeah

[Pre-Coro]

Una noche más y copas de más

Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas

[Coro]

Aunque sé que no debo, ey

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está’, que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego, oh

Aunque sé que no debo, ey

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está’, que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego, ey

[Verso 1]

No me busque’ en Instagram, mami, búscame en casa

Pa’ que vea’ lo que pasa, ey

Si tú me prueba’, te casa’, ey

Ese cabrón ni te abraza

Y yo loco por tocarte

Pero ni me atrevo a textearte

Tú con cualquier outfit la parte’

Mami, tú ere’ aparte

Shorty, tiene’ un culo bien grande, eh

De-Demasia’o grande

Y yo lo tengo estudia’o, ya mismo me gradúo

Y en la cara me lo tatúo

Vi que viste mi story y subiste una pa’ mí

Yo que me iba a dormir, ey

En la disco die’ mil

Y yo bailando contigo en mi mente

[Coro]

Aunque sé que no debo

Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo

Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey

Dime dónde tú está’, que yo por ti cojo un vuelo

Y a Yonaguni le llego

[Verso 2]

Si me da’ tu dirección, yo te mando mil carta’

Si me da’ tu cuenta de banco, un millón de peso’

To’a la noche arrodillado a Dios le rezo

Pa’ que ante’ que se acabe el año tú me de’ un beso

Y empezar el 2023 bien cabrón

Contigo y un blunt

Tú te ve’ asesina con ese mahón (¡Wuh!)

Me matas sin un pistolón

Y yo te compro un Banshee

Gucci, Givenchy

Un poodle, un frenchie

El pasto, lo’ munchie’

Te canto un mariachi

Me convierto en Itachi, eh

[Puente]

Yeah-yeah-yeah-yeah

Bad Bunny, baby, bebé

Bad Bunny, baby, bebé

[Outro]

今日はセックスしたい

でもあなたとだけ

どこにいますか

どこにいますか

今日はセックスしたい

でもあなたとだけ

どこにいますか

どこにいますか