Antonella Ríos contó que una vez le dio una paliza a una mujer que descubrió con su pareja

Antonella Ríos sostuvo la noche de este viernes 4 en el programa Podemos Hablar de Chilevisión un violento episodio que protagonizó en su juventud. Una vez golpeó a una mujer que tenía una relación sentimental paralela con una pareja suya. Fue hace más de 20 años. Fue antes de Los Debutantes, la película que la hizo famosa.

Ríos tiene la particularidad de estar entre las personas que se ha contagiado dos veces de covid.

“Estuve muy enamorada en el año 2000. Él era director de baile, de danza, hacíamos performance en el búnker y de repente llegó una chicoca, que más que chicoca era una mujer curvilínea, bastante atractiva”, dijo Antonella Ríos. Pasó el tiempo y la actriz que ella viajó a Europa y el regreso no fue agradable.

Cuando volvió tuvo la intuición de que había algo raro. “Llega esta niña y se dan un ósculo. Ella ya sabía que yo era la pareja de él”. Entonces ella actuó: “La agarro del pelo y le pego patadas en el poto y le empiezo a gritar cosas súper feas, que en estos tiempos serían absolutamente juzgadas por mis pares. Súper poco sorora”, dijo.

Añadió que “le pegué, le pegué y le pegué hasta que me cansé. Pero creo que fue la primera vez en mi vida que me he cegado por celos. Yo sentía que era una traición global, porque ella sí sabía que era mi pololo”. De forma increíble dijo que ahora son amigas.