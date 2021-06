Giovanni Cárdenas (exMasterChef) tras intubación por covid: “Ha sido un proceso de dolor”

Giovanni Cárdenas, exparticipante de MasterChef Chile, estuvo 18 días intubado en la Clínica Dávila debido a complicaciones por el covid-19. Aún no puede comer porque no supera una infección estomacal derivada de esta enfermedad, que lo tienen internado por casi un mes. “Siempre confié en que saldría adelante”, dijo.

En una entrevista con Las Últimas Noticias, Cárdenas, que tiene 31 años, dijo que “al menos desde el punto de vida positivo, no comer me ayudó a bajar de peso. Yo creo que unos 15 kilos porque estaba en 100. Soy muy bueno para los asados”.

También Giovanni Cárdenas relató que “recién el jueves pude dar unos pasos. Pero con ayuda de dos enfermeras. Di dos pasos hasta un sillón y me senté. Ahora tengo un teléfono y hago videollamadas con mi esposa y mis dos hijos. Me emociona mucho hablar con ellos, me dan ganas de abrazarlos y decirles que los amo tanto”, relató el ex participante del concurso de cocina.

Contó también que “me duelen las piernas y los pies los tengo hinchados. Después que desperté ha sido un proceso de dolor. Es muy duro estar inconsciente varios días. No poder levantarme”, dijo.

Además dio las gracias a muchas personas. “Gracias a Dios he podido avanzar en este proceso tan difícil. Agradezco a todos en la clínica que me han cuidado muy bien. A la congregación de mi iglesia que me ha apoyado, a mis amigos a los chiquillos de MasterChef que han preguntado por mí”, dijo Giovanni Cárdenas.